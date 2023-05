Studie: Tapet av dyreliv er betydelig større enn antatt

En Louisiana-furuslange. Slangearten er utrydningstruet. I en studie publisert i Biological Reviews denne uka heter det at nesten halvparten av verdens dyrearter har bestandsnedgang. Illustrasjonsfoto: Gerald Herbert / AP / NTB

NTB

Nesten halvparten av verdens dyrearter er i rask nedgang, går det fram i en studie publisert i vitenskapstidsskriftet Biological Reviews.

I studien, som er omtalt av blant annet CNN , er mer enn 70.000 forskjellige dyrearter fra rundt om i verden analysert, blant dem pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, fisker og insekter.

Forskerne har forsøkt å kartlegge utviklingen i populasjonene over tid og funnet at det for 48 prosent av artene har opplevd en nedgang.

Mindre enn 3 prosent blir flere, heter det videre. Medforfatter Daniel Pincheira-Donoso ved School of Biological Sciences ved Queen's University i Belfast omtaler funnene i studien som en «drastisk alarm».

– Andre studier, som er basert på et betydelig lavere antall arter, har vist at den pågående «utryddelseskrisen» er mer alvorlig enn den gjengse oppfatning. Vår studie er en dramatisk bekreftelse av dette, på en global skala, sier han til CNN.

Hovedfaktorene bak utryddelsen er ødeleggelse av natur for å bygge gårder, landsbyer, byer og veier. Men også klimaendringene bidrar til utviklingen, som ventes å bli mer dramatisk ettersom temperaturene på kloden stiger ytterligere.