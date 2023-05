Zelenskyj besøkte frontlinjen

Dette utdelingsbildet tatt og utgitt av den ukrainske presidentens pressetjeneste 29. januar 2023, og viser Ukrainas president Volodymyr Zelensky som deltar i en seremoni i Kiev, for å minnes 105-årsjubileet for slaget ved Kruty mot den bolsjevikiske røde hæren 29. januar , 1918.

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at han besøkte marinesoldater ved frontlinjen tirsdag.

Tirsdag er den ukrainske marinens dag. Zelenskyj er avbildet mens han deler ut utmerkelser og poserer for et gruppebilder med en gruppe marinesoldater på et sted med dunkel belysning.

– Våre forsvarere. Frontlinjen. I dag er jeg her for å gratulere krigerne våre på den ukrainske marinens dag, skriver presidenten på Telegram.