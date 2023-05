Wikileaks: Assange kan snart tape i retten

NTB

Wikileaks-grunnleger Julian Assange kan snart komme til å tape sin rettslige kamp for å unngå utlevering til USA, sier Wikileaks-redaktør Kristinn Hrafnsson.

Australieren venter på et svar på anken forsvarerne leverte inn til High Court i London i fjor sommer.

Den britiske regjeringen hadde i forveien gitt grønt lys for utlevering til USA. Hrafnsson sier til nyhetsbyrået DPA at et avslag på anken vil være «skandaløst», men legger til at «alt er mulig» i saken.

Siden 2019 har Assange befunnet seg i et høysikkerhetsfengsel i Storbritannia. Han risikerer opptil 175 års fengsel i USA om han blir kjent skyldig i alle tiltalepunkter, blant dem spionasje.

Bakgrunnen for saken er at Wikileaks i 2010 offentliggjorde hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak.