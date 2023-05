Leder for Russian Freedom Legion, Ilja Ponomarev, truer Putins terrorregime

Idet krigen går inn i sin 16. måned er krigen i ferd med å ta en ny dreining. Nå har kamphandlingene flyttet seg inn på russisk territorium. Det kan være starten på en ny og farlig front for dagens Kreml-regime.

Det siste døgnet er det kommet rapporter om kamper inne på russisk jord. Dermed har krigen eskalert og forflyttet seg inn i Putins bakgård. Nå kan den spre seg videre til andre deler av Russland.

– Denne krigen vil ikke ende i Ukraina, den kan bare avsluttes i Moskva, når Putins regime blir erstattet.

Det sier leder for Russian Freedom Legion, Ilja Ponomarev, til den britiske radiostasjonen lbc.co. Han anslår at om lag 1.000 russere deltar i ulike former for militær motstandskamp, i tillegg til mange russere som deltar i ikke-voldelige aksjoner.

Desertører fra den russiske hæren

Ponomarev står i spissen for det som hittil har vært en undergrunnsbevegelse i Russland. Nå har de tatt steget fullt ut og startet kamper inne i Russland.

Militsen består av desertører fra den russiske hæren, som er trent av den ukrainske militære sikkerhetstjenesten GUR.

Mandag kom de første rapportene om at gruppens medlemmer var aktivt inne i den russiske grenseregionen Belgorod. Ifølge Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov ble åtte personer såret i byen Grajvoron, som ligger fem kilometer fra den ukrainske grensen.

Tidligere Duma-medlem

Ifølge russiske myndigheter har ukrainske sabotører infiltrert Belgorod, mens ukrainske myndigheter hevder angrepet kommer innenfra.

Dette blir nå bekreftet av lederen for Russian Freedom Legion. Ilja Ponomarev er tidligere medlem av den russiske Dumaen, og nestleder i opposisjonspartiet «Just Russia».

Han bekrefter at det er hans private milits som har gått til aksjon på russisk side av grensen sammen med en annen motstandsgruppe. Målet deres er kvitte seg med det de mener er et russisk diktatur styrt av Vladimir Putin.

– Det må gjøres av russere

Nå varsler Ponomarev flere lignende operasjoner andre steder i Russland.

– Det vil selvfølgelig ikke være mulig for ukrainske tropper, Nato-styrker eller britiske styrker å gjøre dette. Det må gjøres av russere. Det er jobben vår. Det ville ikke være rettferdig å la ukrainere søle blodet sitt for vår frihet, sier geriljalederen til LBC.

Ukrainske myndigheter benekter at de har noen forbindelser til angriperne, som ifølge dem er russiske og kjemper et væpnet opprør mot den russiske staten.

Guvernøren i Belgorod sier at en større «antiterroroperasjon» pågår i regionen, og at russiske styrker jakter på militsmedlemmer.

