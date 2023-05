Storbritannias tidligere visestatsminister gir seg som parlamentsmedlem

NTB

Dominic Raab, Storbritannias tidligere visestatsminister som måtte trekke seg etter en mobberapport, vil ikke stille til nyvalg som parlamentsmedlem.

Beslutningen om å gi seg ved neste valg kommer bare en måned etter at Raab gikk av fra stillingen etter at en rapport konkluderte med at han hadde oppført seg upassende mot tjenestepersoner, skriver The Telegraph.

Ifølge en brevutveksling avisen har fått innsyn i, skyldes ønsket om å gi seg at Raab er bekymret for presset jobben hans legger på familien.

Raab har hatt en rekke høye stillinger i den britiske regjeringen de siste årene. Da daværende statsminister Boris Johnson ble syk med korona i 2020, var Raab fungerende statsminister. Han har også vært brexit-minister og utenriksminister.

Raab har representert valgdistriktet Esher og Walton i Surrey siden 2010. Ved forrige valg i 2019 vant han med bare 2743 stemmer, og Det konservative partiet ligger for tiden langt bak Labour på meningsmålingene. Det er ventet parlamentsvalg i Storbritannia til neste år.