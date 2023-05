McCarthy om gjeldstaket: Ingen avtale ennå, men har troen på enighet

Leder for Representantenes hus, Kevin McCarthy, og USAs president Joe Biden møtes natt til tirsdag for å diskutere gjeldstaket. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

Lederen for Representantenes hus i USA, Kevin McCarthy, sier han og president Joe Biden ikke har blitt enige om gjeldstaket, men at de skal fortsette samtalene.

Biden og McCarthy møtes natt til tirsdag ansikt til ansikt for første gang på flere måneder, med bare ti dager igjen til å løse krisen rundt USAs gjeldstak.

– Jeg synes vi hadde en produktiv samtale. Vi har ingen avtale ennå, men jeg har troen på at vi kan komme fram til en, sa McCarthy etter møtet i Det hvite hus.

Han la til at han og Biden kommer til å snakke sammen hver dag fram til en enighet om gjeldstaket er i havn.

Optimistisk

I forkant av møtet sa Biden at han var optimistisk, og at han trodde de ville gjøre framskritt. Etter møtet sa Biden i likhet med McCarthy at det hadde vært produktivt.

– Vi gjentok nok en gang at mislighold er uaktuelt og at den eneste måten å gå videre på er i god tro mot en topartsavtale, sa Biden etter møtet.

Ifølge McCarthy er neste skritt nå at forhandlere skal møtes og jobbe gjennom natten for å prøve å finne fram til en enighet.

Ønsker kutt

USAs finansdepartement har satt 1. juni som en endelig frist for at partene skal komme til enighet om gjeldstaket – som har blitt hevet hele 78 ganger siden 1960. Finansminister Janet Yellen har advart mot følgene av å ikke heve gjeldstaket og sier at mislighold av statsgjelden kan true verdensøkonomien.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.

Høyrefløyen blant Republikanerne står i år hardt på kravet om kutt i offentlige utgifter for å si ja, noe som blant annet vil ramme flere av Bidens sentrale reformer.