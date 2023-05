Biden optimistisk før samtale om gjeldstaket

Leder for Representantenes hus, Kevin McCarthy, og USAs president Joe Biden møtes natt til tirsdag for å diskutere gjeldstaket. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier han er optimistisk til at han og Representantenes hus-leder Kevin McCarthy skal klare å komme fram til en løsning om gjeldstaket.

Biden og McCarthy møtes natt til tirsdag ansikt til ansikt for første gang på flere måneder, med bare ti dager igjen til å løse krisen rundt USAs gjeldstak.

Også McCarthy har troen på at samtalene deres kan føre til en løsning, og viste til at de dagen før hadde en produktiv telefonsamtale.

USAs finansdepartement har satt 1. juni som en endelig frist for at partene skal komme til enighet om gjeldstaket – som har blitt hevet hele 78 ganger siden 1960. Høyrefløyen blant Republikanerne står i år hardt på kravet om kutt i offentlige utgifter for å si ja, noe som blant annet vil ramme flere av Bidens sentrale reformer.