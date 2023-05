Seks afrikanske ledere ber Ukraina og Russland forhandle

NTB

Seks afrikanske ledere mener Ukraina bør innlede forhandlinger med Russland selv om russiske soldater fortsatt er i landet.

Oppfordringen kommer fra lederne i Senegal, Sør-Afrika, Egypt, Zambia, Uganda og Kongo-Brazzaville.

En sørafrikansk fredsdelegasjon planlegger å besøke både Kyiv og Moskva i begynnelsen av juni.

– Først er det å få slutt på kampene, deretter er det et rammeverk for varig fred, sier en talsmann for Sør-Afrikas presidentkontor, Vincent Magwenya, mandag.

I spissen for initiativet står Senegals president Macky Sall, som i fjor hadde formannskapet i Den afrikanske union (AU).