Ukraina sier at deler av Bakhmut fortsatt er under ukrainsk kontroll

Bakhmut ligger i Donetsk øst i Ukraina. Kampene om byen, som nå ligger i ruiner, har vart siden i fjor sommer. Her får ukrainske sårede soldater behandling på en vei i nærheten av byen. Arkivfoto: Boghdan Kutiepov / AP / NTB

NTB

Ukrainske soldater befinner seg fortsatt i byen Bakhmut, ifølge Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar.

– Våre styrker kontrollerer visse objekter i Bakhmut og sektoren med bolighus i distriktet «Plane», skriver Maljar på meldingsappen Telegram mandag.

Hun oppgir at russiske soldater leter etter ukrainske soldater i områdene de har erobret, og at kampene fortsetter rundt høydedragene nord og sør for byen. Russland sender inn enda flere reservestyrker, ifølge Maljar.

Hun føyer til at det militære målet med forsvaret av Bakhmut er oppnådd, noe hun begrunner med at Russland er påført store tap og russernes angrepsevne er svekket. I tillegg har Ukraina vunnet viktig tid, mener hun.

Russiske styrker kunngjorde i helgen at de har tatt full kontroll over den østukrainske byen.