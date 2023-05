Russland hevder ukrainske sabotører har angrepet russisk region

NTB

Ukrainske sabotører har infiltrert den russiske grenseregionen Belgorod, hevder russiske myndigheter. Ukraina hevder Russland blir angrepet av sine egne.

Opplysningene fra russiske myndigheter er ikke bekreftet av uavhengige kilder, og det er høyst uklart hva som foregår. Den russiske regionen ligger noen få mil fra den ukrainske storbyen Kharkiv.

Ifølge Belgorods guvernør Vjatsjeslav Gladkov er åtte personer såret i en liten by kalt Grajvoron, som ligger bare 5 kilometer fra den ukrainske grensen.

Byen er også blitt beskutt med ukrainske artilleri, hevder han. I tillegg er det meldt om angrep i en annen småby kalt Glotovo.

Tre hus og en offentlig bygning er påført skader, ifølge Gladkov. Det skal også ha brutt ut brann i en barnehage i en landsby etter at den ble truffet av et prosjektil. En kvinne fikk skader i hånden, opplyser Gladkov.

Aftenposten , som har stedsverifisert videoer fra området, skriver at det er sammenstøt i flere landsbyer i området. Videoene viser kjøretøyer langs veiene i nærheten av grensa og røyk litt lenger nordøst.

Opposisjonelle russere?

Ukraina avviser at de har noe med saken å gjøre, og landets militære etterretningstjeneste peker i stedet på to russiske grupper: Legionen for frihet for Russland (LSR) og Russisk frivillighetskorps (RVC).

– Jeg tror vi alle bare kan ønske velkommen de besluttsomme handlingene fra opposisjonsorienterte russiske borgere, som er klar for væpnet kamp mot Vladimir Putins kriminelle regime, sier etterretningstjenestens talsmann Andrij Jusov til det ukrainske mediet Hromadske.

Begge gruppene har tilsynelatende selv bekreftet at de står bak.

I en video på Telegram sier en mann i kamuflasjeutstyr at «Russland kommer til å bli fritt» og «Vi vil at våre barn vokser opp i fred og frihet».

– Frigjorde by

Mannen hevder å tilhøre LSR, en russisk milits med base i Ukraina som ledes av den opposisjonelle russeren Ilja Ponomarev.

I en melding på Twitter hevder gruppa også at den har «frigjort» grensebyen Kozinka fullt og helt og at de er framme i distriktssenteret Grajvoron lenger øst.

RVC hevder på Telegram at de har krysset grensen til Russland igjen. De hevdet det samme i mars.

Denne gruppa beskriver seg selv som en frivillig styrke som kjemper på ukrainsk side i krigen. Den ble dannet i august i fjor, og skal for det meste bestå av ytterliggående høyreorienterte russere med bånd til ytterliggående høyreorienterte ukrainske grupper.

Også den russiske militærbloggeren Igor Girkin skriver om kamper i området. Han legger skylda på Russisk frivillighetskorps.

– Evakuering

Mandag kveld meldte Belgorod-guvernøren at myndighetene evakuerer innbyggere bort fra områder han hevder blir angrepet.

– Situasjonen her er for fortsatt ekstremt anspent, sa Gladkov.

– Jeg håper militæret vårt vil fullføre sin oppgave i nærmeste framtid, la han til og hevdet at russiske soldater og medlemmer av den russiske sikkerhetstjenesten FSB har iverksatt tiltak som er nødvendig for å eliminere fienden.

Det skal mandag ha blitt innført såkalte antiterrorlover i Belgorod. Dette er det samme som i sin tid ble innført i delrepublikken Tsjetsjenia fra 1999 til 2009. De gir utvidede fullmakter til politiet og innebærer mer personkontroll, samtidig som selskaper som bruker eksplosive og andre farlige materialer, må innstille arbeidet.

– Vi avlede

Putin er ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov orientert om hendelsene.

Peskov hevder at motivet for aksjonen er å «avlede oppmerksomheten» fra Bakhmut i Øst-Ukraina, der russerne i helgen erklærte seier etter mange måneder med harde kamper.

Ukraina meldte imidlertid så sent som mandag kveld at det fortsatt pågår kamper ved byen, og at ukrainske soldater fortsatt holder stand i et boligområde.

Etter den russiske invasjonen i februar i fjor er det flere ganger blitt meldt om angrep mot Belgorod. Flere titall mennesker skal være drept. I april ble byen Belgorod ved et uhell bombet at et russisk kampfly.