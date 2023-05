Politiet gjenopptar søk etter Madeleine McCann i Portugal

NTB

Portugisisk politi skal de neste dagene gjøre nye søk etter Madeleine McCann. Den britiske jenta forsvant under en ferie i Portugal i 2007.

Politiet skal foreta søk ved en demning rundt 50 kilometer inn i landet fra feriebyen Praia da Luiz, der den britiske treåringen forsvant 3. mai 2007, skriver portugisiske Jornal de Notícias mandag.

Politiet i Portugal bekreftet mandag kveld at de vil gjennomføre nye søk de neste dagene etter anmodning fra tyske myndigheter. Representanter fra Storbritannia vil være til stede under letingen. En talsmann for brannvesenet sier at søket starter tirsdag.

Tidligere mandag ble politiet observert mens de satte opp telt og sperringer i et område nær Arade-demningen.

En tysk mann er mistenkt for forsvinningen på Algarve-kysten, og ifølge avisen pleide han å ferdes i området det skal søkes i. Mannen soner nå en voldtektsdom.

Han reiste rundt i Portugal i en campingbil da McCann forsvant og har vært mistenkt for flere seksualforbrytelser.

Politiet søkte i samme område i 2008. Dykkerne fant den gang bare levninger av dyr, ifølge portugisiske medier.

Video: Polske Julia (21) hevder hun er Madeleine McCann