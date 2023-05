Amerikanske eksperter: Wagner svekket etter Bakhmut

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin holder et russisk flagg foran noen av sine soldater i Bakhmut. Han hevdet søndag at han hadde full kontroll over byen, men eksperter mener at Wagner er sterkt svekket etter kampene om byen. Fot: Prigozhin Press Service via AP / NTB

Den russiske leiesoldatgruppa Wagner er betydelig svekket etter de langvarige og harde kampene om Bakhmut, mener amerikanske eksperter.

Wagners leiesoldater er nå omtrent ute av stand til å gjennomføre nye offensiver utenfor Bakhmut etter de store tapene de har lidd, sier Institute for the Study of War i Washington.

Samtidig antar militære eksperter at Bakhmut i det store og hele nå er under russisk kontroll. På den andre siden har ukrainske styrker rykket fram på flankene nord og sør for byen og kontrollerer veiene rundt byen.

Ukraina: Omringer byen

Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin erklærte søndag at Bakhmut omsider var erobret, og at han vil trekke seg ut og overlate byen til den russiske hæren.

Men ifølge den ukrainske hæren blir det ikke lett for Wagner-styrkene å trekke seg ut siden de ukrainske styrkene rundt byen ligger an til å omringe den.

Behov for forsterkninger

Ifølge de amerikanske ekspertene vil den russiske hæren ha behov for forsterkninger for å holde på byen og beskytte flankene. Det vil også hindre russerne i å rykke videre framover mot vest og nord slik de hadde planlagt med Bakhmut som utgangspunkt.

Kampene om byen som tidligere hadde 70.000 innbyggere og nå ligger i grus, er de blodigste og hardeste i krigen hittil. Den russiske offensiven har vart siden i fjor sommer uten å lykkes før nå, og begge sider, særlig russerne, har lidd enorme tap.

