Ukraina kan være i ferd med å omringe Bakhmut: – Dette vil helt sikkert skje

Søndag gratulerte Vladimir Putin Wagner-Gruppen og russiske soldater med erobringen av utbombede Bakhmut. Men gleden kan vise seg å bli kortvarig.

Samtidig som russiske styrker og leiesoldater har inntatt det aller meste av Bakhmut, er store ukrainske styrker i ferd med å gjennomføre en knipetangsmanøver rundt Bakhmut.

Det kan raskt viser seg å bli en svært farlig situasjon for Putins soldater.

– Vi fortsetter å avansere langs flankene i forstedene til Bakhmut og er faktisk nær ved å omringe byen taktisk.

Les alt om krigen i Ukraina her

Det sier sjefen for de ukrainske bakkestyrkene, generaloberst Oleksandr Syrskyi, ifølge Ukrainska Pravda.

– Dette vil helt sikkert skje

Søndag skal ukrainske styrker ha rykket 200 meter frem i noen områder nær Bakhmut, og flere enheter fra hæren fortsetter å rykke frem langs flankene i forstedene til Bakhmut.

Ifølge generaloberst Syrskyi kan russerne ha gått i sin egen felle ved å innta Bakhmut og på den måten gjøre seg mer sårbare i områdene rundt byen.

– Til tross for at vi nå kontrollerer en liten del av Bakhmut, mister ikke betydningen av forsvaret sin relevans. Dette gir oss muligheter til å gå inn i byen i tilfelle en endring av omstendighetene. Og dette vil helt sikkert skje, lover sjefen for de ukrainske bakkestyrkene, ifølge Kyiv Independent.

– Vi vil gradvis ødelegge dem

Syrskyi mener at mye nå ligger til rette for at russerne og Wagner Gruppen kan bli påført nye, store militære nederlag ettersom disse troppene nå er innen rekkevidde for ukrainsk artilleri.

– Vi vil være i stand til å kontrollere alle bygninger med flere etasjer okkupert av fienden og gradvis ødelegge dem. Dette fratar fienden kontrollen over tilnærmingene til byen og gir oss visse taktiske fordeler, sier generaloberst Oleksandr Syrskyi.

En «pyrrhosseier»

Ukrainas viseforsvarsminister, Hanna Maliar, har også uttalt at ukrainske styrker nå er i stand til å ødelegge den russiske hæren inne i Bakhmut.

Russlands tilsynelatende triumf i Bakhmut kan dermed vise seg å bli en såkalt «pyrrhosseier» hvor resultatet ikke nødvendigvis er verdt kostnaden, og hvor en seier kan sidestilles med nederlag.

Video: Russiske soldater ranet kameraten og etterlot han for å dø