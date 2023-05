Kina ber Storbritannia slutte med baksnakking

NTB

Kinas ambassade ber Storbritannia dempe språkbruken etter at statsminister Rishi Sunak kalte dem en sikkerhetstrussel.

Sunak uttalte under G7-toppmøtet at Kina den største hemskoen for verdens sikkerhet og velstandsutvikling, men at andre ledende nasjoner likevel ikke burde bryte båndene med dem.

Søndag svarte Kinas ambassade i Storbritannia. De ber landet veie sine ord nøyere for å unngå mer skade på forholdet de to stormaktene imellom.

– Kommentarene fra britisk side er ganske enkelt oppgulp av andres uttalelser, og utgjør ondsinnet baksnakking som ikke tar hensyn til fakta. Kina motsetter seg dette og fordømmer det sterkt, heter det i en uttalelse.

Også tidligere under toppmøtet i Hiroshima har landet protestert høylytt på det de mener er sverting og forsøk på å blande seg inn i deres interne forhold.

G7-landenes ledere har blant annet diskutert å redusere den økonomiske avhengigheten av Kina. I en uttalelse har G7 også avvist Kinas territorielle krav i Øst- og Sør-Kinahavet, samt advart mot bruk av militærmakt mot demokratisk styrte Taiwan.