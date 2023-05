Mexico oppjusterer farevarselet for potensielt skadelig vulkan

NTB

En vulkan i Mexico har spydd ut røyk, aske og lava. Farevarselet heves til nest høyeste nivå.

Søndag besluttet myndighetene å oppjustere farevarselet for vulkanen Popocatepetl, som ligger rundt ti mil fra landets hovedstad.

Dette er regnet som en av verdens potensielt mest skadelige vulkaner, siden det bor rundt 25 millioner personer innenfor en radius på 100 kilometer. Popocatepetl har de siste dagene spydd røyk, aske og lava, noe som også utgjør en fare for luftfarten.

I enkelte områder i nærheten av vulkanen våknet folk søndag opp til et teppe av grå aske utendørs. Popocatepetl har ikke hatt et massivt utbrudd på over tusen år, men i tiden etter 1994 har det vært sporadiske perioder med økt aktivitet.

Farevarselet er nå oppjustert til nivået under rødt. Gul advarsel betyr «vær årvåken og forbered mulig evakuering», ifølge varselsystemet.