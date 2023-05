Østerrike skjerper grensekontrollen mot Ungarn etter løslatelse av menneskesmuglere

NTB

Østerrike trapper opp kontrollene langs grensen til Ungarn etter at det ble klart at sistnevnte vil løslate tusenvis av domfelte menneskesmuglere fra fengsel.

Kjøretøyer fra Ungarn, Romania og Serbia vil bli utsatt for skjerpede kontroller, opplyste innenriksdepartementet i Østerrike søndag. I tillegg blir politisamarbeidet med EU-landet Ungarn gjennomgått, ifølge departementet.

Ifølge et dekret fra Ungarns statsminister Viktor Orban skal tusenvis av utenlandske fanger som soner straff for menneskesmugling, løslates – på betingelse av at de forlater Ungarn innen 72 timer.

Den kontroversielle avgjørelsen ble kjent fredag, og det østerrikske innenriksdepartementet har reagert med irritasjon og påpekt at de som nå blir løslatt, er kriminelle som har satt menneskeliv i fare.

En av rutene menneskesmuglere bruker for å smugle folk til Europa, går gjennom Balkan og videre gjennom Ungarn.