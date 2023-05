Zelenskyj i møter med verdenslederne

NTB

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj møtte søndag flere av Ukrainas viktigste støttespillere på G7-møtet og også ledere fra andre land i håp om økt støtte.

Zelenskyjs tilstedeværelse på toppmøtet tok oppmerksomheten bort fra en rekke andre temaer som verdenslederne hadde møttes for å drøfte, inkludert sikkerheten i Stillehavsregionen, klimaendringer og forbindelsene til utviklingslandene.

Men Zelenskyj fikk klare løfter fra G7-lederne om fortsatt støtte til forsvarskampen mot den russiske invasjonen.

I løpet av søndagen hadde han to større møter. Det ene var med G7-lederne, og det andre med dem og viktige inviterte gjester, blant andre lederne for India, Sør-Korea og Brasil.

Han hadde også en rekke møter ansikt til ansikt med flere ledere, inkludert USAs president Joe Biden, Indonesias president Joko Widodo og Sør-Koreas statsminister Yoon Sok-yeol.

Løfter fra Modi

Lørdag kveld møtte Zelenskyj for første gang Indias statsminister Narendra Modi og la fram for ham Ukrainas egen fredsplan, som forutsetter at Russland først trekker seg ut av okkuperte områder.

Modi, som har et godt forhold til Russland og er avhengig av landet for energiforsyninger, tilbød seg å gjøre alt han kan for å finne en løsning på krigen.

Modi har ikke innført sanksjoner og har ikke direkte fordømt invasjonen, men han har advart Vladimir Putin mot å true med å bruke atomvåpen.

Brasil føler seg presset

Medlemmer av Brasils delegasjon sa at de følte seg presset av Zelenskyjs tilstedeværelse til å godta Ukrainas syn på krigen.

Det ble ikke noe møte mellom Zelenskyj og Brasils president Lula da Silva, ifølge Zelenskyj på grunn av vansker med å finne tid i tettpakkede programmer. På en pressekonferanse sa Zelenskyj at Lula trolig var mer skuffet enn ham.

Etter at han tidligere i år kom med omstridte kommentarer i Kina der han la skylden på USA og EU for at krigen fortsetter, har Lula siden drevet skadebegrensning. Under et besøk i Portugal nylig kritiserte han Russland for angrepet på Ukraina.

Klare løfter om støtte

Lederne for G7 ga i løpet av toppmøtet klare forsikringer om at de ikke vil trappe ned støtten til Ukraina, og USA kunngjorde en ny milliardpakke med militær støtte, blant annet ammunisjon, artilleri og pansrede kjøretøyer.

Det var en klar advarsel til Russlands president Vladimir Putin som kvelden før hevdet at russerne hadde tatt kontroll over Bakhmut.

Motstridende uttalelser søndag gjorde det uklart om byen var falt, men til slutt benektet Zelenskyj selv at ukrainerne har trukket seg ut av byen, selv om det ikke er «annet enn ruiner og døde russiske soldater» igjen.

– Rasjonell fredsplan

I en tale til toppmøtet søkte han støtte til sin egen fredsplan som han kalte en åpenbart rasjonell plan som ville avskrekke framtidige regimer fra lignende invasjoner.

I løpet av møtet så Biden også ut til å gi grønt lys til at allierte land overfører F-16 jagerfly til Ukraina, slik Ukraina lenge har bedt om.

Biden godtok for noen dager siden at allierte land gir ukrainske flygere trening i å fly F-16, og søndag sa han at han fikk klare løfter fra Zelenskyj om at flyene ikke skal brukes over russisk territorium.