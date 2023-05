Ultranasjonalistisk minister besøker Tempelhøyden

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir under en markering ved Damaskus-porten i Jerusalem 18. mai. Søndag besøkte han Tempelhøyden. Foto: Mahmoud Illean / AP / NTB

NTB

Israels ultranasjonalistiske sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir avla Tempelhøyden med al-Aqsa-moskeen i Jerusalem et omstridt besøk søndag.

Ifølge politiet gikk besøket fredelig for seg. Ben-Gvir selv la ut et bilde av seg selv på høyden, der han uttalte at «Jerusalem er vår sjel».

Det er andre gang siden han gikk inn i regjeringen, at Ben-Gvir besøker Tempelhøyden, som palestinerne kalles Haram al-Sharif.

Slike besøk har ofte utløst sterk uro. Blant annet ble den andre intifadaen utløst som følge av at tidligere statsminister Ariel Sharon besøkte stedet i september 2000.

To store moskeer befinner seg på høyden, som utgjør restene av jødenes siste tempel. Jøder har generelt bare adgang til området så lenge de ikke ber.

Ben-Gvir og en voksende ultranasjonalistisk bevegelse krever økt jødisk tilgang til høyden, som er jødenes helligste sted, men også muslimenes tredje helligste sted.