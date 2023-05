Vladimir Putin gratulerer styrker etter at Russland hevder å ha tatt Bakhmut

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevdet lørdag at leiesoldatgruppen har full kontroll over Bakhmut i Ukraina. Litt senere hevdet også russiske myndigheter å ha kontroll over byen. Foto: AP / NTB

Vladimir Putin gratulerer og lover medaljedryss etter at Wagner-gruppen og Russland hevder å ha tatt Bakhmut. Ukraina har ikke kommentert Putins uttalelse.

President Vladimir Putin lover utmerkelser til stridende som har utmerket seg i kampen, melder russiske nyhetsbyråer ved midnatt natt til søndag.

– Vladimir Putin gratulerte Wagners enheter og alle enheter i de russiske styrkene som bisto dem med nødvendig støtte og styrke på flankene i fullføringen av operasjonen for å frigjøre byen, står det i en uttalelse fra Kreml og som det statlige nyhetsbyrået Tass viderebringer.

Kort tid i forveien sendte det russiske forsvarsdepartementet ut en melding der det het at Russland nå har full kontroll over den ukrainske byen.

– Som resultat av Wagners offensiv, med støtte fra våre styrkers artilleri og luftvåpen, er frigjøringen av Artjomovsk nå fullført, sto det uttalelsen fra forsvarsdepartementet i Moskva like etter klokken 23 lørdag kveld norsk tid.

Artjomovsk var navnet på byen under Sovjetunionens tid.

Noen timer i forveien hevdet sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, at hans styrker da hadde full kontroll over Bakhmut i Øst-Ukraina. Påstanden hans ble avvist fra ukrainsk hold.

Ukraina har ennå ikke kommentert Putins påstand, som kom flere timer senere.

– Vi tok hele byen, hus for hus

– I dag, klokka 12, ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sa Prigozjin i en videomelding der han opptrer sammen med en gruppe soldater med russiske flagg og bannere med Wagners symbol. Lyden av eksplosjoner kan høres i det fjerne på videoen.

Prigozjin hevdet også at Wagner-gruppen skal trekke seg ut fra Bakhmut fra 25. mai og gi kontrollen til enheter fra den regulære russiske hæren.

Nyhetsbyrået Reuters har ikke vært i stand til å verifisere Prigozjins påstander om erobringen. De ble avvist blankt av det ukrainske forsvaret da de ble kjent.

– Dette er ikke sant. Våre enheter kjemper fortsatt i Bakhmut, sa de ukrainske styrkenes talsperson Serhij Tsjerevatij.

Viseforsvarsminister Ganna Maljar skrev tidligere lørdag på Telegram at det var harde kamper i byen fortsatt, og at de ukrainske styrkene holder stand i en bydel. Hun omtalte imidlertid situasjonen som «kritisk».

– Usannsynlig

Erklæringen fra Wagner-sjefen lørdag synes å stå i skarp kontrast til uttalelser så sent som natt til fredag, da Prigozjin slo fast at en snarlig erobring av Bakhmut var usannsynlig.

– Det er usannsynlig at Bakhmut blir fullstendig erobret i morgen eller dagen etter i morgen, skrev han da i et innlegg på meldingstjenesten Telegram. Han viste til en forstad der det var en «uinntrengelig festning dannet av en rekke boligblokker», sørvest for sentrum.

Wagner har ledet an i det flere måneder lange angrepet mot Bakhmut, et angrep som blir sett på som det lengstvarende og blodigste i krigen i Ukraina.

I begynnelsen av mai la Prigozjin ut videoer der han klaget over ammunisjonsmangel og sa at gruppen skulle trekke seg ut fra Bakhmut 10. mai. Det skjedde ikke.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) påpeker at hvis det stemmer at Bakhmut er tatt, så vil det utelukkende være en symbolsk seier, Les mer Lukk

Forsterkninger

Samtidig som flere meldinger tyder på en viss russisk framgang i selve byen, har både ukrainske og russiske kilder bekreftet at ukrainske styrker har rykket fram på flankene.

Den militære britiske etterretningstjenesten skrev i en Twitter-melding lørdag at det er «svært sannsynlig» at Russland har satt inn flere bataljoner i Bakhmut-området i kjølvannet av dette.

– Den russiske ledelsen ser sannsynligvis fortsatt erobring av Bakhmut som et sentralt, kortsiktig mål som kan gjøre det mulig for dem å erklære en viss grad av suksess i konflikten, skrev den britiske tjenesten.

Prigozjin har selv innrømmet at Bakhmut, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, ikke har spesiell strategisk betydning. Byen har imidlertid fått stor symbolsk betydning, ikke minst fordi begge parter i konflikten har tatt store tap i kampene der.

– Symbolsk seier

Bakhmuts antatte fall, der både Moskva og Kyiv antas å ha hatt store tap, gjør det mulig for Moskva å hente hjem en nøkkelseier etter å ha blitt påført en rekke nederlag i Ukraina.

Samtidig har Ukraina ennå ikke satt i gang det som skal være en varslet motoffensiv. Zelenskyj har tidligere advart om at dersom Bakhmut faller, så vil det åpne veien for at russiske styrker kan ta flere deler av Donbas-området.

Men den amerikanske tankesmia Institute for the Study of War (ISW) påpeker at hvis det stemmer at Bakhmut er tatt, så vil det utelukkende være en symbolsk seier, melder det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Byen har ingen stor militær betydning og byen gir heller ikke russiske styrker noen særlig sterke posisjoner der de kan forsvare seg mot ukrainsk motoffensiv fra, påpeker ISW.

– Liten betydning

Heller ikke to militæreksperter i Sverige mener byen har noen betydning.

– Dette har ingen egentlig innvirkning på slagmarken, sier Johan Huovinen ved Försvarshögskolan i Sverige til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han uttalte seg etter Prigizjin kom med sin påstand om at byen er tatt, og før Putins gratulasjon kom. Huovinen sa på det tidspunktet at det ikke er usannsynlig at opplysningene stemmer.

Det samme sier den tidligere oberstløytnanten Jörgen Elfving til TT. Han viser til at byen fungerer som knutepunkt og at den kan gi russerne vise muligheter til å fortsette mot vest.

– Men spørsmålet er om man fra russisk side har evnen til å fortsette fremgangen kort etter Bakhmuts påståtte fall. Jeg er tviler på det, sier Elfving.

De to militærekspertene ser også ut til å være enige om at byen stort sett kun har symbolsk verdi, og ingen av dem tror at situasjonen i Bakhmut kan komme til å få noen større effekt på den forventede ukrainske våroffensiven.