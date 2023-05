For 30.000 år siden var dette et levende vesen. Kan du se hvilket?

Pelsklumpen satt så tett og hardt sammen at forskerne ikke ville brekke det opp. Da tok de i bruk røntgenbilder. (Foto: Yukon Beringia Interpretive Center på Facebook)

Ingrid Schou - forskning.no

Forskere fant en mystisk pelsklump.

Noen ganger kommer forskere over funn som stammer fra tusenvis av år siden.

Det kan være alt fra egg med dinosaurbabyer inni, steiner med fossiler eller underjordiske byer.

For ikke å ødelegge det de har funnet, bruker forskerne teknologi.

Det gjorde også forskerne som ville forstå hva som var inni denne mystiske pelsklumpen.

Arktiske jordekorn har eksistert i 10 millioner år. Når permafrosten tiner, dukker det opp ekorn fra istiden. Les mer Lukk

Levde under istiden

Det var en gjeng med gruvearbeidere fra Canada som oppdaget den lille, brune klumpen. De fant den i området Yukon i Canada.

Ved en nærmere kikk viste det seg at det var et arktisk jordekorn som spratt rundt for 30.000 år siden.

Det er så lenge siden at ekornet levde under istiden.

Lå trygt i permafrost

Under istiden oppsto det som kalles permafrost. Det er når bakken har vært frosset mange år på rad.

Noen steder nord på jordkloden har denne isen ligget under bakken helt siden istidene for mange tusen år siden.

Jordekornet hadde ligget gjemt inni denne isen.

Nå har det vist seg at oppvarmingen av lufta og bakken går ekstra raskt.

Det gjelder blant annet i Sibir i Russland og i det nordlige Canada.

Da dukker det stadig opp nye funn, slik som det mumifiserte ekornet.

Ekorn-skjellettet viste seg tydelig da de tok et røntgen-bilde. (Foto: Yukon Beringia Interpretive Center på Facebook) Les mer Lukk

– De kuleste tingene vi har

CBC News snakket med forskeren Grant Zazula. Han er paleontolog og jobber med å studere utdødd liv.

Zazula fortalte at ekornet mest sannsynlig lå i dvale da det døde. Sånn forble det liggende sammenkrøpet i 30.000 år.

Han sa at folk gjerne blir mest begeistret over å finne mammutbein og støttenner.

For Zazula er det ekornfunn som er det beste.

– For meg er de arktiske jordekorn-fossilene, reirene deres, og nå dette mumifiserte ekornet, de kuleste tingene vi har, sa han til CBS News.

En av grunnene til at de er ekstra tøffe, er at de overlevde istiden.

De spratt rundt i Yukon for 30.000 år siden, og det gjør de fortsatt.

Når den kalde vinteren kommer, overlever de ved å ligge i dvale i opptil åtte måneder.

Veterinæren Jess Heath tok røntgenbilder. Da så de at det 30 000 år gamle ekornet var veldig godt bevart. (Foto: Yukon Beringia Interpretive Center på Facebook) Les mer Lukk

Ett av mange funn

Pelsklumpen satt så tett og hardt sammen at forskerne ikke ville brekke det opp. Da tok de i bruk røntgenbilder.

Det var veterinæren Jess Heath som tok bildene. Og røntgenbildene viste at ekornet var helt intakt.

– Vi kunne se at den var i god stand og at den bare var krøllet sammen som om den sov, sa hun.

Ekornet er bare ett av mange ulike funn i Yukon i Canada.

Det har også blitt funnet en ulvunge, gigantbevere og slektninger av sabeltanntigeren.

