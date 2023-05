Wagner-sjefen hevder å ha kontroll i Bakhmut – sier gruppen skal trekke seg ut

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder leiesoldatgruppen har full kontroll over Bakhmut i Ukraina. Foto: AP / NTB

Sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, hevder å ha full kontroll over Bakhmut i Øst-Ukraina. Meldingen avvises fra ukrainsk hold.

– I dag, klokka 12, ble Bakhmut fullstendig erobret. Vi tok hele byen, hus for hus, sier Prigozjin i en videomelding der han opptrer sammen med en gruppe soldater med russiske flagg og bannere med Wagners symbol. Lyden av eksplosjoner kan høres i det fjerne på videoen.

Prigozjin hevder også at Wagner-gruppen skal trekke seg ut fra Bakhmut fra 25. mai og gi kontrollen til enheter fra den regulære russiske hæren.

Nyhetsbyrået har ikke vært i stand til å verifisere påstandene om erobringen. De avvises blankt av det ukrainske forsvaret.

– Dette er ikke sant. Våre enheter kjemper fortsatt i Bakhmut, sier de ukrainske styrkenes talsperson Serhij Tsjerevatij.

Viseforsvarsminister Ganna Maljar skriver på Telegram at det er harde kamper i byen fortsatt, og at de ukrainske styrkene holder stand i en bydel. Hun omtaler imidlertid situasjonen som «kritisk».

– Usannsynlig

Erklæringen fra Wagner-sjefen lørdag synes å stå i skarp kontrast til uttalelser så sent som natt til fredag, da Prigozjin slo fast at en snarlig erobring av Bakhmut var usannsynlig.

– Det er usannsynlig at Bakhmut blir fullstendig erobret i morgen eller dagen etter i morgen, skrev han da i et innlegg på meldingstjenesten Telegram. Han viste til en forstad der det var en «uinntrengelig festning dannet av en rekke boligblokker», sørvest for sentrum.

Wagner har ledet an i det flere måneder lange angrepet mot Bakhmut, et angrep som blir sett på som det lengstvarende og blodigste i krigen i Ukraina.

I begynnelsen av mai la Prigozjin ut videoer der han klaget over ammunisjonsmangel og sa at gruppen skulle trekke seg ut fra Bakhmut 10. mai. Det skjedde ikke.

Forsterkninger

Samtidig som flere meldinger tyder på en viss russisk framgang i selve byen, har både ukrainske og russiske kilder bekreftet at ukrainske styrker har rykket fram på flankene.

Den militære britiske etterretningstjenesten skrev i en Twitter-melding lørdag at det er «svært sannsynlig» at Russland har satt inn flere bataljoner i Bakhmut-området i kjølvannet av dette.

– Den russiske ledelsen ser sannsynligvis fortsatt erobring av Bakhmut som et sentralt, kortsiktig mål som kan gjøre det mulig for dem å erklære en viss grad av suksess i konflikten, skriver de.

Prigozjin har selv innrømmet at Bakhmut, som før krigen hadde 70.000 innbyggere, ikke har spesiell strategisk betydning. Byen har imidlertid fått stor symbolsk betydning, ikke minst fordi begge parter i konflikten har tatt store tap i kampene der.