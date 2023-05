Modi sier han vil hjelpe Zelenskyj med å få slutt på krigen

Indias statsminister Narendra Modi sa til Volodymyr Zelenskyj lørdag at han vil hjelpe Ukraina med å finne en fredsløsning. Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB

NTB

I sitt første møte ansikt til ansikt med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har Indias statsminister Narendra Modi tilbudt å hjelpe til med å få slutt på krigen.

Møtet mellom Modi og Zelenskyj foregikk på sidelinjen av G7-toppmøtet i Hiroshima i Japan lørdag.

– India og jeg vil gjøre alt vi kan for å finne en løsning på krigen, sier Modi, ifølge det indiske nyhetsbyrået Ani.

Zelenskyj takket på sin side for Indias støtte til Ukrainas territorielle integritet og suverenitet. Han skriver på Telegram at hadde snakket med Modi om Ukrainas behov for minerydding og mobile sykehus.

Zelenskyj inviterte også den indiske lederen til å delta i implementeringen av den ukrainske fredsplanen.

India har sendt bistand til Ukraina siden krigsutbruddet for et drøyt år siden, men samtidig har landet ikke vært like kritisk mot Russland som mange andre land. India har også økt importen av russisk olje i løpet av krigen.

India er ikke medlem av G7, men ble spesielt invitert til å delta på toppmøtet i Hiroshima i helgen som en gjestenasjon.