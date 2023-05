Pårørende etter Sandy Hook-massakren vil saksøke kona til konspirasjonsteoretiker

NTB

Familiene til Sandy Hook-ofrene vil saksøke familien til Alex Jones og holde dem økonomisk ansvarlig for konspirasjonsteoretikerens ubetalte erstatningsdom.

Familienes bistandsadvokat David Zensky sa fredag under en konkursrettshøring i Houston i Texas at de pårørende hadde en «sterk sak» for å kreve tilbake visse betalinger fra Jones' kone og familie.

Jones begjærte seg konkurs etter at både han og selskapet bak nettstedet han driver, Infowars, i fjor høst ble dømt til å betale totalt 1,5 milliarder dollar i erstatning til familiene til Sandy Hook-ofrene.

Gjemte verdier

Ifølge Zensky har Jones forsøkt å unngå giganterstatningen ved å gjemme en rekke verdier hos venner, familiemedlemmer og i skallselskaper. Blant annet skal han ha overført 1 million dollar til sin kone.

Ifølge amerikansk konkurslov kan overføringer av verdier som er foretatt før en konkurs i et forsøk på å unngå å betale gjeld, reverseres.

Bistandsadvokater til familiene har den siste tiden undersøkt overføringen av 62 millioner dollar fra Jones' selskap i forkant av konkursbegjæringen i 2022.

Spredde løgner om massakren

Jones' advokat Vickie Driver sier at hennes klient ikke motsetter seg å reversere betalingene i denne perioden dersom det viser seg at de var ulovlige, men han ønsker at uavhengige eksperter skal granske saken.

Jones er dømt til å betale erstatning til familiene til Sandy Hook-ofrene fordi han gjentatte ganger har påstått at massakren der 20 førsteklassinger og 6 lærere ble drept, ikke fant sted, men var iscenesatt av skuespillere i et forsøk på å få strengere våpenlover i USA.

Skoleskytingen på barneskolen i Sandy Hook i Connecticut i desember 2012 er blant de dødeligste i USAs historie.