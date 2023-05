G7-lederne krever internasjonal standard for kunstig intelligens

G7-ledere og delegater under G7-toppmøtet i Hiroshima lørdag. Foto: Japan Pool/ AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederne for G7-landene sier lørdag at de ønsker at det utvikles felles internasjonale tekniske standarder for kunstig intelligens (KI).