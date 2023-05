Over 4.000 fanger løslates fra fengsel i Zimbabwe

En fengselsvakt åpner porten på Chikurubi-fengslet for å slippe ut kvinnelige fanger. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP / NTB

NTB

Zimbabwe har begynt løslatelsen av over 4.000 fanger som har fått presidentamnesti, noe de sier vil sørge for at fengslene ikke blir så overfylte.