Andre runde i Tyrkias valg åpnet for tyrkere i utlandet

NTB

Tyrkiske statsborgere i utlandet kan nå avlegge stemme i andre runde av Tyrkias valg på president.

Rundt 3,4 millioner tyrkere verden rundt er stemmeberettiget. De kan avlegge stemme fra og med lørdag. Om lag 1,5 millioner av er bosatt i Tyskland, der de kan stemme fram til 24. mai på 17 steder i landet, opplyser tyrkiske valgmyndigheter.

Gjennomføringen av valgets andre runde skjer 28. mai i Tyrkia, der 61 millioner mennesker har stemmerett.

Det er første gangen i landets historie at det holdes en runde nummer to i et presidentvalg. Det skjer fordi ingen av kandidatene klarte å få over 50 prosent.

I første runde av presidentvalget fikk president Recep Tayyip Erdogan støtte fra 65 prosent av tyrkerne i Tyskland. Han gjorde det dermed bedre i Tyskland enn i Tyrkia, der offisielle tall viser at han fikk 49,52 prosent av stemmene.

– Ny opplevelse

Utfordreren Kemal Kilicdaroglu fikk 44,88 prosent. Den sekulære nasjonalisten Sinan Ogan kom på tredjeplass med 5,17 prosent. En fjerde kandidat som trakk seg fra valget før det startet, fikk 0,43 prosent. Valgoppslutningen var på 87,04 prosent.

Det ble også holdt valg på ny nasjonalforsamling, men det endelige resultatet er ennå ikke offentliggjort. Ifølge foreløpige tall ligger Erdogans allianse imidlertid an til å sikre seg flertall av plassene i nasjonalforsamlingen.

Kampen i runde nummer to i valget på ny president står mellom Erdogan og Kilicdaroglu. I et intervju med CNN fredag at det er «en ny opplevelse for det tyrkiske demokratiet» når det nå holdes en andre valgrunde.

Spesielt Putin-forhold

I intervjuet hyller Erdogan det han kaller et «spesielt forhold» til Russlands president Vladimir Putin.

– Vi er ikke ved det punktet der vi ville ha innført sanksjoner mot Russland, noe Vesten har gjort. Vi er ikke bundet av Vestens sanksjoner. Vi er en sterk stat og vi har et positivt forhold til Russland. Russland og Tyrkia trenger hverandre på alle områder der det er mulig, sier lederen for Nato-landet.

Erdogans politikk skiller seg fra Kilicdaroglus ståsted i en rekke utenrikspolitiske saker. Kilicdaroglu har sagt at han vil reparere Tyrkias forhold til Vesten, og Kilicdaroglu anklaget Russland rett før valgets første runde for valginnblanding.

– Kjære russiske venner. Dere står bak montasjer, konspirasjoner, deep fake-innhold og opptak som ble avslørt i dette landet i går. Hvis dere ønsker at vennskapet vårt fortsetter etter 15. mai, så må dere holde hendene deres unna den tyrkiske staten, sa Kilicdaroglu.

Balansegang

Erdogan har på sin side anklaget Kilicdaroglu for å koble Tyrkia fra Russland, og han mener at hans forhold til Russland bør være en modell for Vesten.

– Vesten står ikke i ledelsen for noen særlig balansert tilnærming. Man trenger en balansert tilnærming til et land som Russland, noe som ville ha vært en langt mer vellykket tilnærming, sier Erdogan i intervjuet med CNN.

Erdogan viser i intervjuet til at Tyrkia har fått en rolle som megler i konflikten mellom Ukraina og Russland. Presidenten trekker blant annet frem kornavtalen i Svartehavet, der Tyrkia var megler.

– Dette var mulig på grunn av vårt spesielle forhold til president Putin, sier Erdogan.

Tyrkia har også meglet i en fangeutveksling mellom Ukraina og Russland, tatt imot noen ukrainske krigsfanger, og forsynt ukrainske myndigheter med våpen.