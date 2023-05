Nato legger hemmelige slagplaner mot Russland

Det polske marinefartøyet, ORP Torun under Nato-øvelser tidligere i år.

Det er ventet at planene blir godkjent i juli.

Nato-ledere er klare til å godkjenne planer som beskriver hvordan alliansen vil reagere på et angrep fra Russland.

Det skriver Newsweek.

Det skjer etter at Nato-topp og admiral Rob Bauer har advart om at det er nødvendig med forberedelser da «en konflikt kan oppstå når som helst».

Nato, som har vært involvert i mindre konflikter som Afghanistan de siste årene, har ikke laget slike detaljerte planer for å forsvare seg mot et russisk angrep siden slutten av «Den kalde krigen», men president Vladimir Putins invasjon av Ukraina har ført til behov for nye planer.

Planene, som består av tusenvis av sider, vil også veilede de 31 medlemslandene om hvordan de kan oppgradere sine styrker og logistikk.

Klare til å kjempe

De nye planene, som er ventet å bli godkjent på alliansens årlige toppmøte i Vilnius i juli, kan ta flere år å gjennomføre, selv om Nato-kilder har sagt at de vil kunne gå til kamp umiddelbart.

Generalløytnant Hubert Cottereau ved Natos øverste hovedkvarter for allierte styrker i Europa (SHAPE) sier ifølge Reuters at de er «klare til å kjempe i kveld». I fjor ble det enighet om å sette 300.000 soldater i høy beredskap, opp fra 40.000.

Det har imidlertid vært vanskelig å holde tritt med Ukrainas krav om militært utstyr.

Nye utfordringer



Historiker ved SHAPE, Ian Hope, forteller Reuters at en mulig konflikt med Russland ville være annerledes enn under den kalde krigen, og at droner, hypersoniske våpen og internett «presenterer nye utfordringer».

Det har vært stilt spørsmål ved Natos beredskap for en konflikt med Russland. I september 2022 sa tidligere Nato-topp, general Sir Richard Shirreff, at alliansen ikke var klar for en krig mot Russland hvis invasjonen av Ukraina utviklet seg til en «worst-case» situasjon.

Sist måned sa Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg at alle medlemslandene er enige om at Ukraina vil bli med i alliansen når krigen er over.

Alliansen har økt i størrelse til 31 medlemmer etter Finlands medlemskap, som doblet Natos grense til Russland til 1600 km.