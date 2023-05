Tidligere president i Brasil funnet skyldig i korrupsjon

NTB

Tidligere president i Brasil Fernando Collor de Mello er funnet skyldig i hvitvasking av penger og korrupsjon.

Seks av de ti dommerne i Brasils høyesterett stemte for å finne Collor skyldig i anklagene. Senere i uka skal også de resterende fire dommerne avgi sin stemme, og det blir da bestemt hva dommen blir.

Collor ble stilt for riksrett for korrupsjon og gikk av som president i 1992 etter to år ved makten.

De siste anklagene mot 73 år gamle Collor er ledd i den såkalte bilvaskingsskandalen som har sendt flere titalls politikere og næringslivsledere, inkludert tidligere presidenter, i fengsel, både i Brasil og i resten av Latin-Amerika.

Brasiliansk påtalemyndighet tiltalte Collor for å ha tatt imot rundt 30 millioner reais (rundt 65 millioner kroner) i bestikkelser fra en filial av oljeselskapet Petrobras. Selv avviser han anklagene.