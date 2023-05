G7-lederne minnes ofre for Hiroshima-atombomben

G7-lederne la fredag ned krans på minnesmerket for ofrene etter atombomben som USA slapp over Hiroshima. Foto: Kenny Holston / AP / NTB

NTB

Representanter for verdens sju store demokratiske industriland (G7) har i en seremoni hedret minnet til ofrene for atombomben som ble sluppet over Hiroshima.