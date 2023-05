Nye skjeletter funnet i Pompeii

Skjelettene av to menn som trolig døde i jordskjelvet samtidig med vulkanutbruddet i Etna-vulkanen er funnet i et sammenrast rom i Pompeii. Foto: Pompeiis arkeologiske park via AP / NTB

NTB

Arkeologer har oppdaget to nye skjeletter av menn som trolig døde i jordskjelvet som rammet Pompeii samtidig med det voldsomme vulkanutbruddet som begravde byen i året 79.

De to, som trolig er to menn i 55-årsalderen, ble funnet under utgraving av et kvartal i byen ved navn De kyske elskere.

Det kan se ut som de mistet livet da en vegg kollapset og falt over dem i rommet der de hadde søkt tilflukt. En av dem ser ut til å ha holdt armen opp som for å beskytte seg, mens den andre kan ha dødd da taket raste ned over dem.

Jordskjelvet skjedde samtidig som utbruddet i vulkanen Vesuv dekket byen med tjukk vulkansk aske som gjorde at mange av likene til byens beboere ble bevart.

Tusen funnet

Så langt er levningene av over 1.300 mennesker funnet etter at det arkeologiske stedet ble gjenoppdaget i for om lag 250 år siden.

Senest i november 2020 gravde arkeologene fram to personer som man tror var en ung slave og hans herre.

De to siste som er funnet, ble funnet i et bygg der fargerike fresker og skjelettene til muldyr som dro møllesteinene for korn, er funnet tidligere. Mennene ble funnet liggende på siden i fosterstilling, og en av dem hadde en ring på venstre hånd.

Sky av gass og aske

Arkeologene mener at 15 til 20 prosent av Pompeiis innbyggere døde i utbruddet, de fleste av termisk sjokk da en enorm sky av gass og aske dekket byen.

Jordskjelvene før og etter utbruddet er dokumentert av den romerske forfatteren Plinius den yngre, som også beretter at mange døde i dem.

At vegger kollapset under jordskjelvet viste seg å være en dødelig trussel og en viktig årsak til dødsfall i Pompeii, sier den arkeologiske parken i en pressemelding.

Bedre forstå hva som skjedde

Pompeiis direktør Gabriel Zuchtriegel sier at moderne teknologi nå bidrar til at arkeologene «bedre forstår det helvete som la byen Pompeii fullstendig i grus på to dager og tok livet av barn, kvinner og menn».

– Funnet av skjelettene viser at det fortsatt er mye å oppdage om det forferdelige utbruddet i år 79, sier Italias kulturminister Gennaro Sangiuliano i en uttalelse.

Toalett

Ved siden av en av mennene ble det funnet spor av det som trolig var en liten bunt av tøy, med et halskjede og noen mynter. I rommet var det også en vase og en samling boller og mugger, mens det i rommet ved siden av var en freske og et trangt bad me toalett.

Byen ble godt bevart da den ble dekket av aske, søle og lava. Den ble gjenoppdaget i det 18. århundre og er i dag en av Italias mest kjente attraksjoner.