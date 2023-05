Tsunamivarsel opphevet etter jordskjelv i Stillehavet

NTB

Et jordskjelv med styrke 7,7 rammet fredag Ny-Caledonia og andre øyer i Stillehavet. Det er målt mindre tsunamibølger ved Vanuatu, men på Ny-Caledonia er varselet opphevet.

Tsunamivarsel ble utstedt for Vanuatu, Fiji og Ny-Caledonia etter jordskjelvet, som inntraff klokken 4.47 natt til fredag norsk tid. Senere ble varselet opphevet for Ny-Caledonia.

Varslingssenteret for tsunamier i Stillehavet opplyser at det er meldt om bølger på en halv meter ved havnebyen Lenakel på Vanuatu og enda mindre bølger enkelte steder på Ny-Caledonia.

Det er sendt ut advarsler om at mindre bølger kan nå New Zealand. Australia er også i beredskap.

Skjelvet hadde en dybde på 37 kilometer med episenter sørøst for Loyalty Islands i Ny-Caledonia, som ligger sørvest for Fiji og nord for New Zealand, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

På Ny-Caledonia gikk varslingssirenene, og folk i kystområder ble rådet til å evakuere før tsunamivarslet etter hvert ble opphevet.

Så langt foreligger det ingen opplysninger om skader eller ødeleggelser. En resepsjonist på et hotell i Ny-Caledonias hovedstad Noumea sier til AFP at hun ikke merket noen rystelser da skjelvet inntraff.

Området der skjelvet inntraff, ligger langs den såkalte Ildlinjen rundt Stillehavet, der det er mange forkastninger og vulkaner, og det ofte er jordskjelv.