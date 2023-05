EU: Russiske diamanter varer ikke evig

EU-president Charles Michel sier at russiske diamanter ikke varer evig. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

NTB

EU-president Charles Michel sier at G7-landene skal innføre begrensninger på den lukrative handelen med russiske diamanter.

Hensikten er å begrense russiske myndigheters evne til å finansiere Moskvas krig mot Ukraina.

– Russiske diamanter varer ikke evig. Vi skal begrense handelen med russiske diamanter, sa Michel i Hiroshima i Japan fredag, der G7-toppmøtet åpner senere samme dag.

Russlands diamanthandel har ifølge nyhetsbyrået AFP en årlig verdi på 40–50 milliarder kroner.

EU er til stede på toppmøtet som representant. G7 består av verdens sju mektigste demokratiske industriland – Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada.

På møtet, som varer fra fredag til søndag, er det ventet at G7 skal avveie hvordan man kan strupe den russiske diamanthandelen, men det er ikke ventet at G7 vil gå inn for fullt forbud.

G7 skal imidlertid se nærmere på hvordan man kan stramme skruene ytterligere ved å styrke eksisterende sanksjoner, tette smutthull og straffe russiske selskaper og deres internasjonale partnere hardere.