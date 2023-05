Blinken til Papua Ny-Guinea etter Biden-avlysning

USAs utenriksminister Antony Blinken drar til Papua Ny-Guinea etter at president Joe Biden avlyste sitt besøk til øystaten. Foto: Jonathan Ernst / AP / NTB

NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken drar til Papua Ny-Guinea for å inngå forsvars- og sikkerhetssamarbeid etter at president Joe Biden avlyste sin reise dit.

Blinken skal skrive under på bilaterale avtaler om forsvar og maritim sikkerhet, står det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet torsdag.

Besøket finner sted søndag og mandag. Der skal Blinken også møte ledere for medlemslandene i organisasjonen Pacific Islands Forum for å diskutere blant annet klimakrise og økonomisk vekst for øynasjonene i Stillehavet, står det i uttalelsen.

USA forsøker å utgjøre en motvekt til Kinas økende innflytelse i Stillehavsregionen.

En innenrikspolitisk krise om heving av gjeldstaket i USA førte tirsdag til at Biden måtte avlyse sitt besøk til Papua Ny-Guinea. Biden skulle ha dratt dit, samt til Australia, etter denne helgens G7-toppmøte i Japan. Men presidenten drar hjem til Washington allerede søndag for å prøve å enes med lederne i Kongressen om å øke rammen for USAs statsgjeld.