Ukrainsk korrupsjonsmistenkt høyesterettssleder varetektsfengslet

NTB

En tidligere leder for Ukrainas høyesterett er varetektsfengslet til midten av juli, anklaget for korrupsjon.

Varetektsfengslingen gjelder fram til den planlagte oppstarten av rettssaken 14. juli og ble kunngjort av ukrainsk påtalemyndighet torsdag i meldingstjenesten Telegram.

Mannen kan løslates mot kausjon på om lag 31 millioner kroner, men det vil da bli stilt en rekke betingelser.

Påtalemyndigheten navngir ham ikke, men opplyser at det dreier seg om en tidligere leder for høyesteretten. Han ble pågrepet tirsdag, mistenkt for å være involvert i en korrupsjonssak som omfatter i underkant av 29 millioner kroner i bestikkelser.

Bestikkelsene skal angivelig stamme fra den ukrainske milliardæren Kostjantyn Zjevago. Han ble pågrepet i Frankrike i desember i fjor, mistenkt for hvitvasking og underslag i hjemlandet.

Antikorrupsjonsmyndighetene hevder milliardæren ville bestikke dommere for å få beholde kontrollen over aksjene i et gruveselskap der det er strid om eiermakten. En del av beløpet skal angivelig ha blitt betalt til advokater som har fungert som mellommenn.

Ukrainske myndigheter har de siste månedene gått hardt til verks overfor offentlige tjenestemenn som er mistenkt for korrupsjon.

EU har bedt landet skjerpe innsatsen mot korrupsjon og påpekt at dette er et viktig krav på veien mot medlemskap. Ukraina er et av de mest korrupte landene i Europa, ifølge Transparency International.