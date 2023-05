Fugleinfluensa-mistanke i Brasil

NTB

Brasil undersøker et mistenkt tilfelle av fugleinfluensa hos en person som bor i et område der landets første smittetilfelle blant ville fugler er påvist.

En 61 år gammel mann som er ansatt i parken der tre ville fugler testet positivt for fugleinfluensa tidligere denne uken, er plassert på isolat og overvåkes etter å ha vist milde tegn på influensa. Det opplyser helsedepartementet i Brasilia.

Et laboratorium i Espírito Santo analyserer prøver fra mannen og 32 andre som også er ansatt i parken.

Brasil har så langt ikke hatt et eneste bekreftet tilfelle av fugleinfluensa hos mennesker.

Det er sjeldent at mennesker pådrar seg fugleinfluensa (H5N1), og Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at risikoen er liten for mennesker.

Brasil er verdens største eksportør av fjærkre og er nå ekstra på vakt etter landets første påviste tilfelle av fugleinfluensa hos ville fugler. Det vil ha store økonomiske konsekvenser for landet hvis viruset smitter over til kyllingbesetninger. Brasils kyllingeksport har en verdi på rundt 100 milliarder kroner i året.