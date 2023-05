Biden ber ikke om unnskyldning i Hiroshima

USAs president Joe Biden (t.v.) kommer ikke med noen formell unnskyldning for atombomben over Hiroshima. Her med Japans statsminister Fumio Kishida, som kommer fra byen. Foto: Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP/NTB

NTB

USAs president Joe Biden skal til japanske Hiroshima for å delta på G7-toppmøtet. Der vil han ikke be om unnskyldning for atombomben USA slapp over byen i 1945.