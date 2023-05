Amerikanske strippere fagorganiserer seg

NTB

Etter en 15 måneder lang kamp åpnes det nå for at strippere på en bar i Los Angeles endelig fagorganisere seg, som de første i denne yrkesgruppen i USA.

Stripperne på Star Garden Topless Dive Bar i North Hollywood i Los Angeles hadde i 15 måneder forsøkt å få gjennomslag for blant annet tryggere arbeidsforhold, bedre lønn og helseforsikring.

Men dansernes forsøk på å organisere seg ble stanset av juridiske utfordringer iscenesatt av stedets ledelse.

Men arbeidstakerorganisasjonen Actors’ Equity Association har nå kunngjort at ledelsen ved baren har gått med på et forlik. Forliket medfører at ledelsen trekker sin motstand og at den godtar at stripperne organiserer seg.

– Vi håper at det vi har gjort for å organisere denne klubben kan danne grunnlag for alle andre strippere i landet som vil ha medbestemmelse i hvordan arbeidsstedet styres, sier Lilith, en av Star Gardens dansere, til AP.

National Labor Relations Board skal torsdag holde formell avstemning. Deretter kan Star Garden-stripperne slutte seg til Actors' Equity, en fagforening som representerer over 51.000 ansatte i underholdningsindustrien i USA.