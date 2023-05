Kina ber ambassader unngå «propaganda»

NTB

Kina har bedt ambassader i Beijing om å unngå å vise fram «politisk propaganda». Oppfordringen er trolig ment å stanse synlige støtteerklæringer til Ukraina.

Den 8. mai ble det sendt ut et notat fra det kinesiske utenriksdepartementet til alle EUs ambassader og konsulater, opplyser EUs talsperson Nabila Massrali.

Her blir de bedt om å respektere kinesiske lover og reguleringer. Det står også at de ikke skal bruke ambassadenes fasade til å fremme politisert propaganda, og at de skal unngå å skape konflikt mellom land.

I notatet blir det ikke spesifisert hva som menes med politisert propaganda.

Ifølge Massrali har EUs delegasjon i Beijing ikke endret noe av det som pryder forsiden av ambassaden.

Selv om myndighetene ikke nevner Ukraina, er det mye som tyder på at Kina sikter til flagg og plakater som henger ved Canadas, Frankrikes, Tysklands og en rekke andre vestlige ambassader.

På inngangsporten til den finske ambassaden henger både det finske og ukrainske flagget, samt slagordet "#WeStandWithUkraine». Det samme slagordet står på en plakat utenfor den svenske ambassaden som også har funnet plass til det ukrainske flagget ved siden av det svenske.

Enkelte ambassader har også heist regnbueflagget i forbindelse med at 17. mai er Den internasjonale dagen mot homofobi, transfobi og bifobi. Slike spørsmål er regnet som svært sensitive i Kina.