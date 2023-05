New York: Nyhetsanker snakket grovt om kollega – fikk umiddelbart sparken

Nekter for at hendelsen har noe med rase å gjøre.

En nyhetsanker på den lokale TV-stasjonen ABC7 i New York fikk sparken tidligere denne måneden etter en dramatisk hendelse. Det skriver New York Post.

Nyhetsanker Ken Rosato (56), skal ha kalt sin medanker Shirleen Allicot (46), «C-ordet» (altså «cunt», «fitte» på norsk) mens mikrofonen hans var på, slik at alle rundt hørte det.

Rosato var ikke på lufta da han angivelig uttalte ordet, men kilder fortalte at kommentaren hans ble plukket opp «på en påskrudd mikrofon» og at han «umiddelbart fikk sparken».

– Har ikke noe med rase å gjøre

Ken Rosato med tidligere kollega Shirleen Allicot.

En talsmann for Rosato ville verken bekrefte eller avkrefte om han brukte ordet om kollegaen sin.

Talsmannen har tidligere benektet at uttalelsen som gjorde at Rosato mistet jobben hadde noe med rase å gjøre:

– At han har fått sparken for uttalelser om rase er 100 prosent unøyaktig og usant. Ken Rosato jobbet for likestilling hos ABC i over 20 år, sa talsmannen til avisen på fredag.

Slettet fra firmaside

Ledelsen ved ABC7 ville ikke si noe om Rosatos vulgære språkbruk da de informerte ansatte ved TV-stasjonen om at han ikke ville komme tilbake til jobb.

Kanalen har ennå ikke offentliggjort hans avgang, men informerte ansatte om at Rosato «ikke lenger arbeider ved ABC» via e-post på fredag.

«Vi takker ham for hans mange års tjeneste», skal stasjonen har skrevet.

I tillegg ble Rosatos profil fjernet fra kanalens nettside forrige uke.