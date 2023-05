Grensekontroll mellom Russland og Belarus for første gang på 28 år

NTB

For første gang på 28 år har Belarus innført delvis grensekontroll mot Russland, opplyser den belarusiske utenriksministeren.

De to landene, som regnes som nære allierte, deler en 1.239 kilometer lang grense.

Ifølge Belarus' utenriksminister Sergej Alejnik er grensekontrollen gjeninnført for å hindre at personer fra tredjeland kommer ulovlig til landet.

Menneskerettsaktivister tror imidlertid at tiltaket er rettet mot russiske menn som drar til Belarus for å slippe mobilisering for så å bli sendt til fronten i Ukraina.

Ifølge Alejnik skal kontrollene gjennomføres i tett samarbeid med russiske grensevakter.