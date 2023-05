Kornavtalen mellom Russland og Ukraina er forlenget med to måneder

Ukrainsk korn er viktig for verdens matsikkerhet. Foto: Efrem Lukatskij / AP / NTB

NTB

Russland er enige om å forlenge kornavtalen med Ukraina i to måneder framover, bekrefter begge parter.

Det var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som først varslet nyheten i 16-tiden onsdag ettermiddag.

Dette vil føre til at Ukraina får eksportere sine landbruksprodukter over Svartehavet uten frykt for angrep fra russiske styrker. Tyrkia og FN står bak forhandlingene om avtalen.

Ukraina og Russland er begge blant verdens største matvareprodusenter, og da Russland gjennomførte sin invasjon av Ukraina i februar 2022 bidro det til å øke matprisene kraftig verden over. Kornavtalen har derfor blitt svært viktig for verdens matvaresikkerhet siden den ble inngått i fjor sommer, og er blitt forlenget flere ganger.

Denne gangen var det svært tvilsomt om Russland ville gå med på å forlenge avtalen uten innrømmelser fra Vesten.

Det russiske utenriksdepartementets talskvinne Maria Zakharova sier man nå har forlenget avtalen for å hjelpe landene som trenger det, men at de ikke har endret mening om situasjonen.

Ukrainas visestatsminister Oleksandr Kubrakov sier på sin side at de ønsker fortsettelsen av avtalen velkommen, men at den må implementeres på effektivt vis og at Russland ikke må få bruke mat som våpen og utpressingsmiddel.