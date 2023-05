32 år gammel dansk mann siktet for voldtekt og drap på Emilie Meng

NTB

Dansk påtalemyndighet har kunngjort flere detaljer i siktelsen mot en 32 år gammel mann. De mener nå at han kvalte 17 år gamle Emilie Meng i hjel i 2016.

I tillegg er han siktet for frihetsberøvelse og voldtekt av Meng 10. juli 2016. Han skal så ha brakt liket hennes til en sjø der hun ble funnet et halvt år senere, skriver Ekstra Bladet.

Mannen ble pågrepet 16. april for frihetsberøvelse og voldtekt av en 13 år gammel jente i samme område, sørvest på Sjælland. Få dager senere ble han siktet for drapet på Emilie Meng, men i dag legges det altså flere detaljer til siktelsen.

32-åringen er nå også siktet for en tredje forbrytelse: trusler, vold og voldtektsforsøk mot en jente på en folkehøyskole i Sorø i november i fjor.

Han nekter straffskyld for to av sakene, mens han erkjenner delvis straffskyld for bortføringen og voldtekt av 13-åringen.