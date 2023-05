Kayla Unbehaun ble funnet seks år etter å ha forsvunnet

Takket være en Netflix-serie, ble den savnede jenta gjenkjent i en klesbutikk. Nå er moren arrestert.

I dag er Kayla Unbehaun 15 år. For seks år siden, da hun var ni år gammel, ble den lille jenten kidnappet av moren sin.

Unbehaun ble født i Illinois, USA.

Den siste gangen Kayla ble sett var under en fjerde juli-parade med moren sin, Heather Unbehaun, i Wheaton, Illinois i 2017, skriver Sky News.

Dukket aldri opp

Kaylas far, Ryan Iskerka, skulle plukke opp datteren sin dagen etter, 5. juli, men datteren og Heather dukket aldri opp.

Tidligere det året hadde Iskerka ifølge CNN fått full omsorgsrett for datteren.

Heathers telefon var skrudd av, og hennes profiler i sosiale medier var deaktivert. Ifølge hennes nærmeste familie hadde hun dratt på en campingtur til en ukjent destinasjon i Wisconsin.

Siden har Heather Unbehaun vært mistenkt for kidnapping, men saken har vært uavklart.

Gjenkjent takket være Netflix-serie

Netflix-serien «Unsolved Mysteries» har en episode som handler om Kaylas forsvinningssak. Det var nettopp denne episoden som var med på å gjøre at den savnede jenten ble funnet.

En kvinne, som hadde sett episoden fra Netflix-serien, gjenkjente Kayla i en klesbutikk i Asheville, North Carolina. Byen ligger over 1000 kilometer unna Illinois, hvor Kayla forsvant.

Kaylas mor, Heather Unbehaun, ble arrestert i Asheville, lørdag, ifølge NBC.

Det er forventet at Unbehaun vil bli overført til Illinois, ifølge Sky News

«Overlykkelig»

– Jeg er overlykkelig for at Kayla er trygt hjemme, sier faren, Ryan Iskerka, i en uttalelse til et nasjonalt senter for savnede barn, «National Center For Missing & Exploited Children».

Faren ber nå om litt ro når han og datteren igjen skal bli kjent med hverandre og starte på nytt.