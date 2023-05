New Zealand: Politi ser på dødsbrann som mistenkelig

NTB

Newzealandsk politi omtaler hostell-brannen i hovedstaden Wellington, der minst seks personer døde, som mistenkelig.

Politiet i Wellington opplyste onsdag at det fant sted en separat brann i en sofa på hostellet to timer før dødsbrannen brøt ut. Derfor anses nå saken som mistenkelig, står det i en uttalelse.

– Som del av vår etterforskning, skal vi prøve å bekrefte om det finnes koblinger mellom sofabrannen og den påfølgende dødelige brannen, sier politiinspektør Dion Bennett.

Sofabrannen ble ikke meldt til nødetatene, opplyser han.

Så langt er seks personer bekreftet døde i brannen, som brøt ut like etter midnatt natt til tirsdag lokal tid. 80 brannfolk og 20 brannkjøretøy ble satt inn i kampen mot flammene.

52 personer ble reddet ut da brannen brøt ut. Men et ikke oppgitt antall personer er fortsatt ikke gjort rede for. Tirsdag uttalte politiet at de regner med at det endelige dødstallet ikke vil overstige ti.

Dødsbrannen startet i øverste etasje på Loafers Lodge og førte til omfattende strukturelle skader som har gjort det vanskelig å gjennomsøke bygningen. Taket raste delvis sammen.

Myndighetene har opplyst at de har håp om å kunne sende politi inn i den utbrente bygningen for første gang senere onsdag når bygningen blir vurdert sikker nok.

Etterforskningen på åstedet kan imidlertid ta flere dager, opplyser Bennett.