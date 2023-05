Amerikansk luftforsvarssystem i Ukraina trolig skadet i russisk angrep

Amerikanske tjenestefolk sier at et amerikanskutviklet Patriot-system ble påført skader i et russisk rakettangrep i Ukraina natt til tirsdag. Bildet viser Patriot-utskytere i Polen tidligere i år. Arkivfoto: Michal Dyjuk / AP / NTB

NTB

Et amerikanskutviklet rakettforsvarssystem i Ukraina ble trolig påført skader det russiske rakettangrepet mot Kyiv natt til tirsdag.

Natt til tirsdag gjennomførte Russland rakettangrep mot Ukraina, og det var i dette angrepet at et Patriot-system sannsynligvis ble påført skader, uttaler to tjenestefolk i Washington. Men det ble ikke ødelagt, hevder de.

De to sier at USA og Ukraina allerede er i gang med å finne ut hvordan systemet kan repareres. Det ser ikke ut til at det er behov for å frakte det ut av Ukraina for reparasjon, ifølge de to tjenestefolkene.

Systemet er av typen Patriot og del av luftforsvarssystemene som vestlige land har sendt til Ukraina. Patriot-systemet regnes for å være blant de mest avanserte luftforsvarssystemene som USA har utviklet til å skyte ned krysserraketter, ballistiske raketter og luftfartøy. Typisk består et slikt system av rakettutskytingsramper, radar og støttekjøretøy.

Russlands forsvarsdepartement uttalte tirsdag at landet hadde ødelagt et Patriot-system i angrepet natt til tirsdag og at det var en hypersonisk rakett av typen Kinzjal som ble brukt.

Ukraina hevdet tirsdag å ha skutt ned 18 russiske raketter, blant dem seks Kinzjal-raketter, i det nattlige angrepet. Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu avviser denne påstanden, melder det russiske statlige nyhetsbyrået RIA.