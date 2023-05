Japan med sterkere økonomisk vekst enn ventet

NTB

Japans økonomi vokste 0,4 prosent i årets første kvartal og overgår markedsanalytikernes forventninger.

Oppgangen tilskrives delvis oppsving i turisme etter at koronarestriksjonene er blitt opphevet. En oppgang på 0,6 prosent i privat forbruk bidro også til BNP-veksten i årets første kvartal.

Samtidig falt eksport av varer og tjenester med 4,2 prosent, noe som settes i sammenheng med utviklingen i verdensøkonomien og at den japanske valutaen har styrket seg etter fjorårets lave nivåer.

Verdens tredje største økonomi åpnet grensene for fullt for utenlandsk turisme i oktober etter to og et halvt års nedstenging som satte preg på landets økonomi.

Analytikerne hadde sett for seg en vekst på 0,2 prosent i årets første kvartal etter at det japanske bruttonasjonalproduktet (BNP) lå på stedet hvil i siste kvartal i fjor.