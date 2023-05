Angrep mot amerikansk kolonne i Nigeria

NTB

Væpnede menn har angrepet en amerikansk kolonne sørøst i Nigeria. Fire personer er drept og tre andre bortført, opplyser nigeriansk politi.

– Ingen amerikanske statsborgere var i kolonnen, sier politiets talsmann Ikenga Tochukwu.

Han opplyser at angriperne drepte to politifolk som var i kolonnen, samt to konsulatansatte. Deretter satte de fyr på kjøretøyet som de fire satt i, ifølge Tochukwu.

Angrepet skjedde tirsdag ettermiddag i Ogbar-distriktet i delstaten Anambra.

Sikkerhetsstyrker ble sendt til stedet, men da de kom frem, hadde angriperne bortført to politifolk og en sjåfør og forlatt stedet.

Tirsdag kveld pågikk det en aksjon for å spore dem opp, opplyser Tochukwu.

John Kirby, som er talsmann for USAs president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsråd, bekrefter angrepet.

– En amerikansk kolonne med flere kjøretøy ble angrepet. Jeg kan opplyse at ingen amerikanske statsborgere var involvert, sier Kirby.

Utenriksdepartementet i Washington bekrefter også angrepet og opplyser at USA samarbeider med nigeriansk sikkerhetstjeneste i etterforskningen av angrepet.

Nigerianske myndigheter legger ofte skylden for denne type angrep sørøst i landet på separatister. Natt til onsdag hadde ingen gruppe påtatt seg ansvaret for tirsdagens angrep.