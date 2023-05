Lederen for ukrainsk høyesterett mistenkes for storstilt korrupsjon

NTB

Sjefen for høyesterett i Ukraina beskyldes for å være involvert i en korrupsjonsskandale som omfatter titalls millioner kroner.

Landets etat for korrupsjonsbekjempelse har de siste månedene gått hardt til verks overfor offentlige tjenestemenn som er mistenkt for korrupsjon.

Tirsdag ble det kunngjort at Høyesterett-sjef Vsevolod Kniaziev er anholdt i etterforskningen av en sak som omfatter beløp tilsvarende 2,7 millioner dollar i bestikkelser.

– Dette er den største saken hittil som knytter seg til rettsvesenet, sier Semen Kryvonos, leder for landets byrå for antikorrupsjon (NABU). En annen, ikke-navngitt, person er også anholdt i saken.

Bestikkelsene skal angivelig stamme fra den ukrainske milliardæren Kostiantyn Zhevago. Han ble pågrepet i Frankrike i desember, mistenkt for hvitvasking og underslag i hjemlandet.

Korrupsjonsmyndighetene hevder milliardæren ville bestikke dommere for å få beholde kontrollen over aksjene i et gruveselskap hvor det er strid om eiermakten. En del av beløpet skal angivelig ha blitt betalt til advokater som har fungert som mellommenn.

NABU-leder Kryvonos startet i jobben i mars i år, etter at stillingen hadde stått ledig i elleve måneder. Han omtaler de mistenkte høyesterettsdommerne i saken som en «kriminell gruppe».

EU ber Ukraina skjerpe innsatsen mot korrupsjon og påpekt at dette er et viktig steg på veien mot medlemskap. Ukraina er et av de mest korrupte landene i Europa, tross flere reformforsøk, skrev Transparency International i en rapport i år.