14 tiltales for halshogging av fransk lærer

NTB

14 mennesker blir tiltalt i den groteske saken der en fransk lærer ble halshogd av en islamistisk ekstremist i 2020.

Den alvorligste tiltalen er tatt ut mot to venner av den tsjetsjenske flyktningen som utførte drapet på læreren Samuel Paty etter at han viste bilder av profeten Muhammed i klasserommet. De tiltales for terrordrap.

Den 18 år gamle drapsmannen, Abdullakh Anzorov ble skutt og drept av politiet på stedet etter attentatet i Paris-forstaden Conflans-Sainte-Honorine.

Påtalemyndigheten mener de to vennene var sammen med gjerningsmannen da han kjøpte kniven han brukte, og da han dro til skolen for å drepe læreren.

Ytterligere seks personer blir tiltalt for å ha hatt forbindelser med terrorister, inkludert faren til en jente på skolen som er islamsk geistlig, samt en muslimsk konvertitt.

I tillegg blir seks tenåringer sendt til en ungdomsdomstol for å ha overvåket skolen og pekt ut Paty for gjerningsmannen.

Paty ble mål for angrepet etter at det spredte seg i sosiale medier at han hadde vist tegninger av Muhammed fra det satiriske magasinet Charlie Hebdo i klassen

Den 47 år gamle historie- og geografilæreren brukte magasinet i etikklassen sin for å drøfte ytringsfrihet i Frankrike, der blasfemi er lovlig og det i alle år har vært vanlig med karikaturtegninger av religiøse figurer.