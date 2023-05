Europarådet oppretter register over russiske krigsskader i Ukraina

Europarådet vil kreve at Russland betaler for ødeleggelsene i Ukraina. På møtet i Reykjavik begynner arbeidet med å lage en oversikt. Foto: Felipe Dana / AP / NTB

NTB

Mens Ukraina jubler for nedskyting av raketter, sier Russland at de ødela et luftforsvarssystem. Samtidig vil Europarådet skrive faktura for krigsskader.

Rakettene var en del av en bølge av russiske rakett- og droneangrep natt til tirsdag.

– Enda en utrolig suksess for Ukrainas luftforsvar. De som forsvarer luftrommet, skjøt i natt ned seks hypersoniske Kinzjal-raketter og tolv andre raketter, skriver forsvarsminister Oleksij Reznikov på Twitter.

For en drøy uke siden meldte Ukraina om den første nedskytingen av Kinzjal-raketter. Rakettens navn betyr dolk, og den er kjent i Nato som Killjoy. Den avfyres fra fly og kan utstyres med atomstridshoder.

Hypersoniske våpen har en hastighet på mer enn fem ganger lydens hastighet og gir dermed forsvarerne mindre tid til å reagere. Kinzjal påstås å kunne fly med ti ganger lydhastigheten.

Sier de skjøt mot soldater og våpenlagre

Samtidig som Reznikov fremhever de nedskutte rakettene, hevder det russiske forsvarsdepartementet at en Kinzjal-rakett ødela et amerikanskprodusert luftforsvarssystem av typen Patriot.

– Kinzjal-missilet traff et amerikansk Patriot-systemet i Kyiv, sier talsperson Igor Konasjenkov til departementets nettavis Zvezda.

Angrepene i løpet av natten skal også ha vært rettet mot ukrainske soldater og våpen- og ammunisjonslagre, inkludert det russerne sier er lagringsplasser for våpen levert fra vestlige land.

Europarådet vil sende regning

Krigen i Ukraina var også tema for Europarådets toppmøte i Reykjavik, det fjerde i rådets 74 år lange historie. De 46 medlemslandene vil opprette et register over skader Russland har påført Ukraina siden krigsutbruddet. Målet er å sende et tydelig signal til Russlands president Vladimir Putin om at det er en regning som skal betales når krigen er over.

Den regningen kan bli svært høy, mener seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved dansk institutt for internasjonale studier.

– Russland har blant annet gjennomført rakettangrep i den nordvestlige og sentrale delen av landet, samt i hovedstaden Kyiv. Så dette blir et omfattende register. I visse områder er alt vi forbinder med en moderne infrastruktur skutt i stykker, sier Splidsboel Hansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Tysklands statsminister Olaf Scholz t.v. og Frankrikes president Emmanuel Macron etter et møte med den ukrainske president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i fjor. Tirsdag samles Scholz og Macron og andre stats- og regjeringssjefer i Europarådet i Reykjavik for å sette opp et register over russiske krigsødeleggelser. Les mer Lukk

EU vil hindre indirekte oljehandel med Russland

Samtidig advarte EUs utenrikssjef mot omgåelse av sanksjonene mot russisk oljehandel. Han nevnte spesielt India. I et intervju med Financial Times sier han at dersom diesel eller bensin laget av russisk olje selges videre til Europa, er det en klar omgåelse av reglene.

– At India kjøper russisk olje, er normalt, men hvis de bruker det til å bli et mellomland der russisk olje blir raffinert og videresolgt til oss som biprodukter, må vi handle, sier Borrell. Han lovet å ta opp saken i et møte med Indias utenriksminister tirsdag.